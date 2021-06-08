Кличко велосипедом приехал на антикоррупционную конференцию и рассказал о своем видении развития Украины

"Коррупция появляется там, где не работает система. Поэтому предотвращать важно именно на уровне системы. А не решать собственные политические задачи под лозунгом борьбы с коррупцией. Когда в высших кабинетах власти тратят часы на совещания, где обсуждают как лучше атаковать того или иного мэра, когда вопреки выбору киевлян и законам Украины пытаются назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция", - заявил Кличко в своем выступлении.

Кличко отметил, что показателем эффективности антикоррупционной деятельности должен быть уровень доверия граждан к власти.

"30 лет борьба с коррупцией напоминает борьбу с ветряными мельницами. Процесс ради процесса. Статистика ради отчетов. Но где здесь борьба с несправедливостью? Создавая антикоррупционные органы, надо помнить, что главный KPI в борьбе с коррупцией - это не статистика посадок и не количество зрелищных коррупционных скандалов. Главный КРI - это уровень доверия граждан к власти и государству. Желание людей жить и работать в стране", - отметил он.

Политик убежден, недоверие граждан вредит Украине не меньше, чем экономический кризис.

"Коррупция порождает опасное явление - отсутствие веры людей. Сначала в отдельного чиновника, потом - в демократию в целом. И что тогда делают украинцы? Массово выезжают за границу. Кризис веры вредит Украине не меньше, чем экономический кризис", - пояснил он.

В конце выступления он обозначил свою задачу: восстановить доверие людей к власти.

"Поэтому наша главная задача - вернуть доверие граждан! Показать, что успешное украинское государство возможно! Я имею в виду успешное государство для каждого гражданина, а не "успешное" государство для олигархов и элиты", - подытожил Кличко.