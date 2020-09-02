Кличко рассказал, как в школах Киева начали образовательный процесс

427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процесс. Всего за парты в столице сели почти 300 тысяч школьников. Более 30 тысяч из них - первоклассники.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы тщательно готовились к началу нового учебного года. Изучали, в частности, и опыт других стран. Как вы знаете, та же Дания или Германия возобновили обучение даже в мае - до летних каникул. На днях к учебному процессу вернулись ученики Британии и Италии, многих других стран, где ситуация с распространением вируса даже хуже нашей. Также Европейское бюро ВОЗ заявило, что полное закрытие средних учебных заведений при пандемии должно быть крайней мерой и только в исключительных случаях. Потому 427 коммунальных образовательных заведений столицы начали 1 сентября образовательный процесс. Одна школа пока будет работать на дистанционном обучении из-за заболевания коронавирусом среди учителей", - сказал Кличко.

По его словам, все учебные заведения работают по четкому регламенту и имеют инструкции на случай выявления больного коронавирусом.

"Всем детям и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы на переменах проветривают. В помещениях осуществляют дезинфекцию. Хочу отметить: все школы обеспечены дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты. Город выделил для безопасной работы учреждений образования более 30 миллионов гривен", - отметил Кличко.

Напомним, ранее у Кличко сообщили, что к 1 сентября отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников. В целом же в столице на подготовку к новому учебному году выделено более 3 миллиардов гривен.