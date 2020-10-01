Кличко распорядился обеспечить в Киеве профилактику гриппа и ОРВИ

Для предупреждения роста заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции профильным департаментам Киевской городской государственной администрации поручено обеспечить профилактические мероприятия для защиты киевлян.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 1526.

В частности, департаменту здравоохранения следует организовать:

создание в коммунальных медицинских заведениях необходимый запас противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты медработников;

проведение повышения квалификации медицинских работников по вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ;

сбор и доставку из учреждений здравоохранения, осуществляющих дозорный эпидемиологический надзор за гриппом, образцов от пациентов, состояние которых соответствует определению гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) для мониторинга циркуляции вирусов гриппа на территории Киева;

обеспечение своевременно и в полном объеме сбора информации о заболеваемости гриппом и ОРВИ, количество госпитализированных лиц для передачи соответствующих данных государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Департамент образования и науки должен позаботиться о влажной уборке и дезинфекции помещений и оборудования в школах и детсадах в конце рабочего дня или смены (при двухсменной организации образовательного процесса).

Проводить влажную уборку в пассажирском транспорте - после окончания рабочей смены.

Районные госадминистрации должны осуществить комплекс работ для поддержания необходимого температурного режима в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, жилых помещениях и тому подобное. А пассажирскому транспорту вообще запретят выходить на линию с неисправной отопительной системой.

Кроме того, коммунальному предприятию "Фармация" поручено обеспечить подчиненные аптечные учреждения достаточным количеством противовирусных и лечебных средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, а также средств индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки и т. п).

В межэпидемический период заболеваемости гриппом и ОРВИ 2020-2021 годов профильные структуры организуют проведения предсезонной иммунопрофилактики гриппа в группах риска и проведение профилактических прививок медицинским работникам, оказывающим первичную и экстренную медицинскую помощь, работникам приемных отделений учреждений здравоохранения, работникам и воспитанникам домов ребенка и другим.

Напомним, в Украине за сутки, 30 сентября, подтвердили 4069 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд в стране.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Харьковской (+450), Днепропетровской (+266), Одесской (+260) областях и Киеве (+377).