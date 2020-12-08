Кличко: ради объединения всех политических сил "УДАР" уступил в своих амбициях

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прилагает усилия, чтобы консолидировать все фракции новоизбранного Киевсовета. Его партия "УДАР" уступила в своих амбициях ради компромисса и объединения всех политических сил.

Об этом Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевского городского совета.

"Я стараюсь сделать все, чтобы консолидировать все фракции новоизбранного городского совета. Чтобы мы работали слаженно и эффективно - ради дальнейшего развития столицы и комфорта киевлян", - сказал Кличко.

Мэр также подчеркнул, что, особенно в нынешней ситуации, все должны понять, что Киевсовет - не политический орган, а, прежде всего, - хозяйственный.

"И каждая политическая сила, возглавляя комиссии или представленная в исполнительном органе, берет на себя ответственность за реализацию профильных вопросов. Руководство каждым направлением работы - это не статус или привилегия. Это - ежедневная профессиональная работа", - подчеркнул он.

По словам мэра Кличко, всем политическим силам в Киевсовете нужно воплощать конкретные изменения, а не "чубитися" в сессионном зале.

"Ради компромисса и объединения всех политических сил "УДАР" уступил в своих амбициях. Ибо мы исходим из главного - речь идет, прежде всего, о развитии Киева, комфорте его жителей, а не о руководстве теми или иными комиссиями. Я призываю всех депутатов руководствоваться именно таким принципом - ответственностью перед киевлянами, которые нас выбрали. Ответственностью за реализованные дела, за реализованные проекты, за то, что происходит в городе", - подчеркнул мэр Виталий Кличко.

Как известно, сегодня Киевсовет назначил четырех новых заместителей мэра по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты согласовали назначение на должности заместителей председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Прокопива ("Европейская солидарность"), Алексея Кулебы, Елены Говоровой ("Слуга народа") и Константина Усова ("Европейская солидарность").