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Кличко провел совещание по безопасности и территориальной обороне столицы

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Киев, Понедельник 27 декабря 2021 19:49
Кличко провел совещание по безопасности и территориальной обороне столицы Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с заместителями главы КГГА, руководителями Департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

На совещании обсудили действия городских служб при различных вариантах развития ситуации и координации всех структур и подразделений в условиях угроз безопасности.

"Заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что от безопасности в столице во многом зависит и стабильная ситуация в стране. Кличко акцентировал на необходимости особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве - более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Андрея Крищенко, столица создает штаб территориальной обороны. Система теробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Также в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы. Набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.

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КГГА Виталий Кличко
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