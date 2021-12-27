ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кличко провів нараду щодо безпеки та територіальної оборони столиці

Новость на русском →
Київ, Понеділок 27 грудня 2021 19:49
Кличко провів нараду щодо безпеки та територіальної оборони столиці Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко провів нараду із заступниками голови КМДА, керівниками Департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва, представниками головного командування Збройних сил України, поліції столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

На нараді обговорили дії міських служб за різних варіантів розвитку ситуації та координацію всіх структур і підрозділів в умовах безпекових загроз.

"Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що від безпеки в столиці багато в чому залежить і стабільна ситуація в країні. Кличко наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури міста. Таких об’єктів у Києві - понад 500. Їх, у випадку надзвичайної ситуації, беруть під охорону різні відомства. Зокрема Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка, столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. Також в січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці. Набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Віталий Кличко
NEWS
В Росії заявили, що планів нападати на Україну "не було і немає"
В Росії заявили, що планів нападати на Україну "не було і немає"
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід