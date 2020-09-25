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Кличко просит МОН выяснить, кто нагнетает ситуацию вокруг Олимпийского колледжа

Киев, Пятница 25 сентября 2020 13:53
Кличко просит МОН выяснить, кто нагнетает ситуацию вокруг Олимпийского колледжа
Фото: столкновения на территории Олимпийского колледжа (Укринформ)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где накануне возник конфликт, должен и в дальнейшем работать исключительно по профилю - как спортивная школа.

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Из той информации, которую я имею от Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация по управлению заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем работать исключительно по профилю - как спортивная школа... А чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем и кто нагнетает ситуацию по этой теме. Потому что, подчеркну: все должно происходить исключительно в правовом поле", - заявил Кличко.

Он также отметил, что заведение подчинено Министерству образования и в нем продолжается реорганизация, из-за которой и возник конфликт. А делом по хулиганству и тех событий, что происходили накануне на территории колледжа, уже занимаются правоохранители.

Напомним, 24 сентября на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве произошли столкновения между сотрудниками и студентами колледжа, которые заявляют о его "рейдерском захвате", и полицейскими.

В Министерстве образования и науки заверили, что заведение не планируют ликвидировать и требуют расследования инцидента.

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