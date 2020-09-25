Кличко просить МОН з'ясувати, хто нагнітає ситуацію навколо Олімпійського коледжу

Фото: сутички на території Олімпійського коледжу (Укрінформ)

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, де напередодні виник конфлікт, повинен і надалі працювати виключно за профілем - як спортивна школа.

Про це він заявив під час онлайн пресконференції.

"З тієї інформації, яку я маю від Міністерства освіти, коледж не закривають. Відбувається реорганізація щодо управління закладом. Переконаний, що Олімпійський коледж повинен і надалі працювати виключно за профілем - як спортивна школа… А щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми. Бо, підкреслю: все має відбуватися виключно в правовому полі", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що заклад підпорядкований Міністерству освіти і в ньому триває реорганізація, через яку і виник конфлікт. А справою щодо хуліганства і тих подій, що відбувалися напередодні на території коледжу, вже займаються правоохоронці.

Нагадаємо, 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відбулися сутички між працівниками і студентами коледжу, які заявляють про його "рейдерське захоплення", і поліцейськими.

В Міністерстві освіти й науки запевнили, що заклад не планують ліквідовувати та вимагають розслідування інциденту.