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Кличко просить Кабмін посилити карантин

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 12:37
Кличко просить Кабмін посилити карантин
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко просить ухвалити жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням ухвалити кроки, що допоможуть владі на місцях контролювати заходи обмеження через коронавірус. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Мер міста також просить ухвалити жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботу деяких підприємств.

"Хочу також звернутись до уряду. Ухваліть будь-ласка кроки, які допоможуть на місцях контролювати дотримування заходів обмежень. Ухвалити жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботу деяких підприємств", - заявив Кличко.

Раніше повідомлялось, що більше половини киян, у яких коронавірус підтвердився за минулу добу, за межі України не виїжджали, вони були інфіковані в країні.

Зазначимо, в Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів із запаленням легенів (пневмонію).

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ за минулу добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавірусу. Зокрема, померли чотири людини.

Раніше повідомлялось, що за перше порушення режиму карантину в Києві через коронавірус буде штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

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