Кличко просит Кабмин отмены НДС на коммунальные тарифы

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабнет министров отменить НДС на коммунальные тарифы из-за коронавируса. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Мэр города отметил, что это позволит уменьшить стоимость коммуналки для украинцев.

"Хочу обратиться к правительству об отмене НДС на стоимость коммунальных услуг для населения. Это позволит уменьшить стоимость коммуналки для украинцев", - заявил он.

Отметим, в общем в Киеве коронавирусом заразились 24 человека. При этом 22 случая инфицирования - киевляне, которые вернулись из стран Европейского союза: Франции, Испании, Италии и Германии. Еще 2 случая заражения произошли в результате местного контакта с инфицированными из Житомирской области и Киева.

Ранее в Минздраве заявили, что в Украине рассчитан худший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сопоставим с ситуацией в Италии.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов относительно предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На этом заседании украинский лидер не исключил введения чрезвычайной ситуации в Украине.