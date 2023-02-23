ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кличко прокоментував внесення в путінський "список на розстріл"

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 16:39
Кличко прокоментував внесення в путінський "список на розстріл" Фото: Володимир Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Перебування в "розстрільному списку Путіна" означає, що людина стоїть на правильному боці історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Кличка в інтерв’ю "Радіо Свобода", коментуючи інформацію про те, що брати Клички опинились в "особистому розстрільному списку Путіна" з 24 осіб, яких він планував вбити в разі захоплення України.

"Я вважаю, що усі українці можуть бути в цьому списку. Якщо ви перебуваєте в Україні і відстоюєте своє право на життя, ви вже в цьому списку. Що я відчуваю? Гордість. Це означає, що я стою на правильному боці історії. Це більше комплімент, ніж будь-що інше", - сказав Володимир Кличко.

Країна-агресор прагне знищити українську націю взагалі, підкреслив Кличко.

"Путінська Росія хоче володіти Україною, але не українцями. І це саме те, про що говорить їхня пропаганда: що українська нація була створена, її не існувало раніше і що ми, українці, є помилкою історії. І ми чули про те, що в 1930-х роках (Адольф Гітлер і його влада) Третій Рейх стверджував, що якщо хочете знищити націю, ви повинні стерти її історію. І саме це робить Росія - намагається стерти нашу історію, наші музеї, нашу мову. До речі, я (зараз) більше використовую українську мову; це не моя рідна мова. Але мова - це один з важливих інструментів нації. І Росія намагається повністю переписати історію", - зазначив Кличко-молодший.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що імена мера Києва Віталія Кличка та його брата Володимира були внесені у "список смертників", яких за наказом Путіна російські найманці мали вбити в першу чергу після того, як увійдуть до Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Кличко
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто