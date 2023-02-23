Кличко прокомментировал внесение в путинский "список на расстрел"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Кличко в интервью "Радио Свобода", комментируя информацию о том, что братья Кличко оказались в "личном расстрельном списке Путина" из 24 человек, которых он планировал убить в случае захвата Украины.

"Я считаю, что все украинцы могут быть в этом списке. Если вы находитесь в Украине и отстаиваете свое право на жизнь, то вы уже в этом списке. Что я чувствую? Гордость. Это значит, что я стою на правильной стороне истории. Это больше комплимент, чем что-либо другое", - сказал Владимир Кличко.

Страна-агрессор стремится уничтожить украинскую нацию вообще, подчеркнул Владимир Кличко.

"Путинская Россия хочет владеть Украиной, но не украинцами. И это именно то, о чем говорит их пропаганда: что украинская нация была создана, ее не существовало раньше и что мы, украинцы, ошибка истории. И мы слышали о том, что в 1930-е годы (Адольф Гитлер и его власть) Третий Рейх утверждал, что если хотите уничтожить нацию, вы должны стереть ее историю. И именно это делает Россия - пытается стереть нашу историю, наши музеи, наш язык. Кстати, я (сейчас) больше использую украинский язык; это не мой родной язык. Но язык - один из важных инструментов нации. И Россия пытается полностью переписать историю", - отметил Кличко-младший.

Напомним, ранее сообщалось, что имена мэра Киева Виталия Кличко и его брата Владимира были внесены в "список смертников", которых по приказу Путина российские наемники должны были убить в первую очередь после того, как войдут в Киев.