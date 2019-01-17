Кличко проинспектировал реконструкцию детсада для детей с особыми потребностями

Фото: инспекция детсада (kiev.klichko.org)

В Киеве реконструируют дошкольное учебное заведение №652 в Дарницком районе

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по полной реконструкции дошкольного учебного заведения №652 в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Сегодня мы осмотрели на какой стадии реконструкции этот детский сад в Дарницком районе. Работы здесь идут полным ходом, объект готов примерно на 75%. Это необычный сад, поскольку предназначен для ребятишек с особыми потребностями. Старое здание заведения стояло заброшенным более 20 лет. Теперь это будет фактически новое помещение - современное и комфортное", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что уже в третьем квартале 2019 года новый детский сад примет маленьких воспитанников. Рассчитан он на 210 детей (11 групп).

В саду будут обустроены помещения для учебных, музыкальных, физкультурных занятий и игр, компьютерная комната и комната с Lego, мастерская для изобразительного искусства, бассейн, медицинский блок.

"Сделаем так, чтобы каждому ребенку здесь было комфортно и интересно", - отметил Кличко.

Также в помещение детского сада предусмотрен полный доступ маломобильных групп. В частности, уже устанавливают лифт. Зал с бассейном выложат специальной нескользкой плиткой.

В строительстве садика применяют новейшие технологии по энергосбережению, установят LED освещение.

"Дети - это наше будущее. Обеспечить условия для их воспитания и обучения, подготовить к взрослой жизни - это не только наш долг, но и наши инвестиции", - отметил Кличко.

Ежегодно город выделяет все больше бюджетных денег на образовательную отрасль.

В прошлом году на образование спрямовали более 15 млрд гривен – почти треть бюджета столицы. В этом году запланированы расходы отрасли на уровне почти 18 млрд.

В целом за 4 года в Киеве построили или полностью реконструировали 7 школ и 22 детсада.

В этом году городская власть планирует построить в столице один садик с нуля, полностью реконструировать 7 детских садов и 5 школ.