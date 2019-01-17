Кличко проінспектував реконструкцію дитсадка для дітей з особливими потребами

Фото: інспекція дитсадка (kiev.klichko.org)

У Києві реконструюють дошкільний навчальний заклад №652 у Дарницькому районі

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з повної реконструкції дошкільного навчального закладу №652 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Сьогодні ми оглянули на якій стадії реконструкції цей дитсадок у Дарницькому районі. Роботи тут тривають повним ходом, об‘єкт готовий приблизно на 75%. Це незвичайний садочок, оскільки призначений для дітлахів з особливими потребами. Стара будівля закладу стояла занедбаною понад 20 років. Тепер це буде фактично новозбудоване приміщення - сучасне і комфортне", - підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що вже в третьому кварталі 2019 року новий дитсадок прийматиме маленьких вихованців. Розрахований він на 210 дітей (11 груп).

У садочку будуть облаштовані приміщення для навчальних, музичних, фізкультурних занять та ігор, комп′ютерна кімната та кімната з Lego, майстерня для образотворчого мистецтва, басейн, медичний блок.

"Зробимо так, аби кожній дитині тут було комфортно і цікаво", - відзначив Кличко.

Також до приміщення дитячого садка передбачений повний доступ маломобільних груп. Зокрема, вже встановлюють ліфт. Залу з басейном викладуть спеціальною неслизькою плиткою.

В будівництві садочка застосовують новітні технології з енергозбереження, встановлять LED освітлення.

"Діти - це наше майбутнє. Забезпечити умови для їх виховання і навчання, підготувати до дорослого життя - це не тільки наш обов’язок, а й наші інвестиції", - зазначив Кличко.

Щороку місто виділяє все більше бюджетних грошей на освітню галузь.

Минулого року на освіту спрямовали понад 15 млрд гривень – майже третину бюджету столиці. Цього року заплановані видатки галузі на рівні майже 18 млрд.

Загалом за 4 роки в Києві побудували або повністю реконструювали 7 шкіл та 22 дитсадки.

Цього року міська влада планує побудувати в столиці один садочок з нуля, повністю реконструювати 7 садочків і 5 шкіл.