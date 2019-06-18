ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кличко призывает свидетелей дать полиции показания против водителя, который заехал на мост

Новости » Политика    18.06.2019 - 11:43
Кличко призывает свидетелей дать полиции показания против водителя, который заехал на мост
Виталий Кличко (фото: kievcity.gov.ua)

Мэр призвал очевидцев дать показания полиции

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил неравнодушных киевлян, которые помогли найти водителя, который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост, и призвал очевидцев дать полиции показания относительно инцидента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

 

Друзья! Относительно дикарей на авто, которые «додумались» заехать на нем на наш пешеходный мост. Спасибо всем неравнодушным киевлянам,...

Опубликовано Виталием Кличко Понеділок, 17 июня 2019 г.

"Друзья! Относительно дикарей на авто, которые "додумались" заехать на нем на наш пешеходный мост. Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помог выявить этих "любителей прекрасного". Я сразу переслал фото, обратился к Патрульной полиции Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также, где сейчас автомобиль", – написал мэр столицы.

Также он сообщил, что патрульные продолжают искать очевидцев этого инцидента.

"Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности. Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это наш город, и нам о нем заботиться!", – резюмировал Кличко.

Напомним, 17 июня в интернете распространили фото автомобиля "Мерседес", который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре столицы.

УДАР пойдет на выборы только по мажоритарке, - Кличко
Новости Украины Виталий Кличкомост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь