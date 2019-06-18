Кличко призывает свидетелей дать полиции показания против водителя, который заехал на мост

Виталий Кличко (фото: kievcity.gov.ua)

Мэр призвал очевидцев дать показания полиции

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил неравнодушных киевлян, которые помогли найти водителя, который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост, и призвал очевидцев дать полиции показания относительно инцидента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Друзья! Относительно дикарей на авто, которые «додумались» заехать на нем на наш пешеходный мост. Спасибо всем неравнодушным киевлянам,... Опубликовано Виталием Кличко Понеділок, 17 июня 2019 г.

"Друзья! Относительно дикарей на авто, которые "додумались" заехать на нем на наш пешеходный мост. Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помог выявить этих "любителей прекрасного". Я сразу переслал фото, обратился к Патрульной полиции Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также, где сейчас автомобиль", – написал мэр столицы.

Также он сообщил, что патрульные продолжают искать очевидцев этого инцидента.

"Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности. Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это наш город, и нам о нем заботиться!", – резюмировал Кличко.

Напомним, 17 июня в интернете распространили фото автомобиля "Мерседес", который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре столицы.