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У Кличко призвали ВР не усиливать полномочия Минкульта из-за угрозы уничтожения памятников культуры

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 18:21
У Кличко призвали ВР не усиливать полномочия Минкульта из-за угрозы уничтожения памятников культуры Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ассоциация городов Украины против принятия законопроектов, которые монополизируют влияние министерства культуры на объекты культурного наследия (№4561и №4562).

Соответствующее решение было принято на заседании, на котором председательствовал мэр Киева Виталий Кличко.

В АГУ убеждены, что министерство культуры не способно должным образом защищать памятники и не имеет права забирать полномочия местного самоуправления.

"Действия Минкульта являются безответственными и наносящими вред громадам. Все здания ненадлежащего качества были возведены именно с разрешения Минкульта. Кроме того, министерство приняло за практику затягивать предоставления статусов памятников историческим зданиям, а это грозит уничтожением этих объектов", - говорится в заявлении.

В АГУ настаивают на том, что законопроекты не меняют к лучшему ситуацию в сфере охраны культурного наследия.

В частности, в случае принятия законопроектов будут уменьшены штрафы за нарушения в содержании памятников культурного наследия и не обеспечено соблюдение норм Конвенции об охране архитектурного наследия Европы.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство передать Гостиный двор общине Киева.

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