У Кличка закликали ВР не посилювати повноваження Мінкульту через загрозу знищення пам’яток культури

Асоціація міст України проти ухвалення законопроектів, які монополізують вплив Міністерства культури на об’єкти культурної спадщини (№4561 та №4562).

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні , на якому головував мер Києва Віталій Кличко.

В АМУ переконані, що міністерство культури не здатне належним чином захищати пам’ятки і не має права забирати повноваження місцевого самоврядування.

"Дії Мінкульту є безвідповідальними і такими, що шкодять громадам. Усі будівлі неналежної якості були зведені саме з дозволу Мінкульту. Окрім того, міністерство взяло за практику затягувати надання статусів пам'яток історичним будівлям, а це загрожує знищенням цих об'єктів", - йдеться у заяві.

В АМУ наполягають на тому, що законопроекти не змінюють на краще ситуацію у сфері охорони культурної спадщини.

Зокрема, в разі ухвалення законопроектів буде зменшено штрафи за порушення в утриманні пам’яток культурної спадщини і не забезпечено дотримання норм Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи.