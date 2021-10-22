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У Кличко призвали правоохранителей остановить противоправное изменение границ столицы

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Киев, Пятница 22 октября 2021 13:33
У Кличко призвали правоохранителей остановить противоправное изменение границ столицы Фото: секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Киевская власть требует от правоохранительных органов немедленно вмешаться и не допустить противоправного изменения границ Киева. Соответствующее обращение будет направлено от имени Киевского городского совета.

Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт КГГА.

21 октября во время пленарного заседания Киевсовета заместитель Виталия Кличко - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко дал протокольное поручение подготовить обращение в правоохранительные органы о немедленном вмешательстве в ситуацию.

"Сейчас некоторые поселки-сателлиты пытаются захватить земли территориальной громады Киева. Поселки Коцюбинское и Козин пользуются бездействием Государственной службы по вопросам геодезии и незаконно пытаются включить земли города Киева в свой состав. Необходимо в соответствии с законами Украины урегулировать ситуацию с незаконным захватом территории города Киева", - подчеркнул Владимир Бондаренко.

По его словам, депутаты Бучанского районного совета во время сессии Киевского областного совета проголосовали за решение "О согласовании и утверждении проекта землеустройства по установлению (изменению) границ поселка Коцюбинское Киевской области". В соответствии с ним планируется увеличить границы Коцюбинского за счет Голосеевского национального природного парка. Это является прямым превышением предоставленных законом полномочий, отметил Бондаренко.

"Киевский областной совет 9 сентября текущего года принял решение« Об утверждении схемы планирования территории Киевской области», которое противоречит Конституции Украины. Фактически противоправно изменены пределы города Киева и Киевской области за счет уменьшения площади земель города Киева. В частности, за счет части Национального природного парка "Голосеевский" были расширены границы поселка Коцюбинское", - отметил Владимир Бондаренко.

Заместитель городского головы Киева добавил, что важно не допустить попытки поселков-сателлитов присвоить земли города Киева, чтобы те в дальнейшем распоряжались ими в пользу собственных интересов.

Ранее депутаты Киевского городского совета поддержали обращение в Киевский областной совет, Офис Генерального прокурора, НАБУ, Главное управление СБУ в Киеве и территориальное управление ГБР относительно ситуации вокруг противоправного изъятия земель территориальной громады Киева и попыток внеправовым способом изменить границы города Киева.

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Виталий Кличко
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