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Кличко призвал украинцев вступать в территориальную оборону

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 16:41
Кличко призвал украинцев вступать в территориальную оборону Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам и всем украинцам, которым не безразлично будущее государства, вступать в ряды территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на

"У нас есть сильная армия. Но сегодня важна воля и усилия каждого гражданина дать отпор тем, кто посягает на нашу свободу и территориальную целостность. Хочу еще раз обратиться к киевлянам, к украинцам, которым не безразлично будущее нашего государства – вступайте в ряды территориальной обороны, чтобы защитить свои семьи, свой город и свою страну", - сказал Кличко.

По его словам, для защиты страны необходимы совместные усилия всех украинцев.

"Только в одном случае мы сможем защитить нашу страну: если не будем прятаться и бок о бок будем бороться за независимость и свободу Украины и ее граждан. Все вместе! Тогда каждый агрессор будет понимать, что получит очень жесткий отпор", - отметил лидер "УДАРа".

Кличко поблагодарил тех, кто уже присоединился к территориальной обороне Киева, и тех, кто вступит в ее ряды. А также напомнил, что для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами создана горячая линия КГГА. Каждый желающий может обратиться на нее по номеру 063-651-44-46.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что из городского бюджета уже выделено 110 млн. грн. для поддержки и финансового обеспечения территориальной обороны Киева.

Как сообщалось ранее, мэр столицы Виталий Кличко обнародовал мобилизационный ролик, чтобы призвать украинцев вступать в ряды территориальной обороны.

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Виталий Кличко
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