Кличко призвал правительство разрешить обучение в младшей школе во время локдауна

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров Украины с предложением принять решение, которое позволит во время локдауна обучение в младшей школе.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Столичные школы, после каникул, начали дистанционное обучение. Хочу сообщить, что я обратился в министерство образования и правительства с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов - неэффективное", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать.

"Надеюсь, правительство прислушивается и примет взвешенное и логичное решение", - отметил Виталий Кличко.

Детские же садики, по словам мэра, работают во время локдауна в обычном режиме.

Как известно, на сегодня в столице на карантин не закрыт ни один из детких садов. Временно закрыты 57 групп в 53 детсадах. Наполняемость детей - почти 50 процентов.