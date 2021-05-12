Кличко призвал местных лидеров объединяться на базе "УДАРа"

Лидер партии "Удар" Виталий Кличко предложил платформу для местных лидеров, общественного сектора и экспертов для преодоления вызовов, которые стоят перед Украиной.

Соответствующее видеообращение к лидерам на местах, мэрам, главам ОТГ, местным депутатам и всем гражданам он выложил на своей странице.

Кличко убежден, консолидировать усилия нужно сейчас, а не накануне выборов.

"Многие из нас привыкли к тому, что перед каждыми выборами нас призывают объединяться и спасать страну. Но объединяться надо не когда выборы, а когда тяжело людям. Когда тяжело стране. Коронавирус, армия агрессора, коррупция и непрофессионализм чиновников не ждут выборов - они убивают, разрушают и делают украинцев беднее каждый день", - заявил Кличко.

Он призвал к консолидации усилий всех неравнодушных людей.

"Я предлагаю, чтобы партия "Удар" стала платформой для объединения всех профессиональных и патриотических украинцев - лидеров на местах, общественных активистов, экспертов и просто неравнодушных людей. Вместе мы сможем больше", - подчеркнул Кличко

Кличко также отдельно обратился к местным лидерам, ведь они лучше понимают проблемы людей.

"Вы лучше всех чувствуете проблемы людей на местах и ​​самостоятельно решаете их. Вы знаете, как наводить порядок и создавать изменения. На вас держится государство. Время консолидировать наши усилия на национальном уровне. Мы дчолжны совместно защищать интересы граждан, предлагать более эффективные решения, помогать власти услышать людей и решать их проблемы. Не во время выборов, а сейчас. Не коли выгодно кому-то, а когда надо стране", - подытожил лидер партии "Удар".