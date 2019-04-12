Кличко призвал Киевраду принять новые правила размещения МАФов

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Новые правила размещения МАФов в столице должны быть честными и прозрачными

Киеврада должна принять решение, которая обеспечит конкурентность и открытость работы предпринимателей. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с инициативной группой предпринимателей и представителями всех фракций Киеврады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Наша задача – внедрить прозрачные, единые для всех, правила и честную конкуренцию относительно размещения МАФов в столице. Чтобы полностью убрать элемент коррупции, чтобы чиновники в эту систему не вмешивались, чтобы не было преференций для отдельных предпринимателей. Все должны работать в равных условиях", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что согласно предложенным правилам планируется, что киоски будут убраны с площадей возле метро, вдоль основных транспортных магистралей и возле остановок общественного транспорта. Потому что это также безопасность и комфорт жителей города.

МАФы, которые останутся работать, будут выставлять на торги через систему ProZorro. И право и разрешительные документы на их размещение получат те, кто больше заплатит в бюджет столицы.

"Мы должны наполнять бюджет города и давать возможность бизнесу работать, но - на конкурентных началах. Не могут и не должны одни, пройдя через открытые торги, платить честно в бюджет, а другие - три копейки и на своих условиях. Это - несправедливые и нерыночные правила!", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в 2015 году в бюджет столицы от аренды всех площадок для передвижной торговли поступило 280 тысяч гривен за год. С введением торгов через систему ProZorro прошлого года столичный бюджет получил уже 18 миллионов гривен.

Мэр столицы привел пример, когда одна кофейная машина, которая на прозрачных торгах выиграла право размещения торговли возле станции метро "Арсенальная", уплачивает в бюджет города 900 тысяч гривен. А МАФы, которые работают рядом по старым правилам, платят 40 тысяч.

Мэр поручил создать совместную рабочую группу, которая отработает механизмы воплощения новых правил размещения МАФов.