Кличко призвал ГБР прекратить дезинформацию и не дискредитировать правоохранительный орган
Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко призвал ГБР прекратить дискредитацию правоохранительного органа через распространение дезинформации относительно столичной власти. Он считает недопустимым публичное распространение информации по поводу Киева на основании предположений и "предварительных оценок".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко в начале заседания Киевсовета.
"Последним выступлением на публику удивило ГБР. Если ГБР - беспристрастный правоохранительный орган, то странным выглядит очередная попытка через прессу распространять свои предположения и обвинения в адрес столичной власти. И это с формулировками «по предварительным оценкам, может наносить ущерб». Вы говорите о каких-то убытках на 10 миллиардов? Должна быть доказательная база, приговоры суда, вступившие в законную силу. А не предположения и «предварительные оценки». На основании чего они определены? Если у вас есть доказательства по результатам расследований, - обнародуйте их, передавайте дела в суд. Если нет - не занимайтесь пиаром и дезинформацией. Не дискредитируйте правоохранительный орган и не позволяйте использовать его в политических или в личных интересах", - заявил Кличко.
Он подчеркнул, что столичная власть продолжает обеспечивать жизнедеятельность города, работая в условиях давления и многочисленных обысков.
"Мы сами передали сотни материалов о нарушениях, которые обнаружили во время внутренних аудитов и проверок. Где результаты расследований по этим делам? Сколько чиновников привлекли к ответственности? Обвинения, которые звучат в последнее время, и не имеют доказательств в судах, - не что иное, как продолжение давления на столичную власть, вмешательства в ее деятельность и уничтожения ее репутации. Правоохранительные органы обязаны действовать по закону и в пределах своих полномочий, а не по указаниям сверху и исключительно ради очередного медийного эффекта", - подытожил лидер "УДАРа".
Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков не причастен к назначению нового заместителя главы КГГА. Такая инициатива была выдвинута на основе профессиональных качеств Андрея Крищенко.