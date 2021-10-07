Кличко призвал ГБР прекратить дезинформацию и не дискредитировать правоохранительный орган

"Последним выступлением на публику удивило ГБР. Если ГБР - беспристрастный правоохранительный орган, то странным выглядит очередная попытка через прессу распространять свои предположения и обвинения в адрес столичной власти. И это с формулировками «по предварительным оценкам, может наносить ущерб». Вы говорите о каких-то убытках на 10 миллиардов? Должна быть доказательная база, приговоры суда, вступившие в законную силу. А не предположения и «предварительные оценки». На основании чего они определены? Если у вас есть доказательства по результатам расследований, - обнародуйте их, передавайте дела в суд. Если нет - не занимайтесь пиаром и дезинформацией. Не дискредитируйте правоохранительный орган и не позволяйте использовать его в политических или в личных интересах", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что столичная власть продолжает обеспечивать жизнедеятельность города, работая в условиях давления и многочисленных обысков.

"Мы сами передали сотни материалов о нарушениях, которые обнаружили во время внутренних аудитов и проверок. Где результаты расследований по этим делам? Сколько чиновников привлекли к ответственности? Обвинения, которые звучат в последнее время, и не имеют доказательств в судах, - не что иное, как продолжение давления на столичную власть, вмешательства в ее деятельность и уничтожения ее репутации. Правоохранительные органы обязаны действовать по закону и в пределах своих полномочий, а не по указаниям сверху и исключительно ради очередного медийного эффекта", - подытожил лидер "УДАРа".