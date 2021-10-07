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Кличко закликав ДБР припинити дезінформацію і не дискредитувати правоохоронний орган

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 13:40
Кличко закликав ДБР припинити дезінформацію і не дискредитувати правоохоронний орган Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко закликав ДБР припинити дискредитацію правоохоронного органу через поширення дезінформацію щодо столичної влади. Він вважає неприпустимим публічне поширення інформації щодо Києва на підставі припущень і "попередніх оцінок".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка на початку засідання Київради.

"Останнім виступом на публіку здивувало ДБР. Якщо ДБР - неупереджений правоохоронний орган, то дивним виглядає чергове намагання через пресу розповсюджувати свої припущення і звинувачення на адресу столичної влади. І це з формулюваннями «за попередніми оцінками, може завдавати збитків». Ви говорите про якісь збитки на 10 мільярдів? Має бути доказова база, вироки суду, які набрали законної сили. А не припущення і "попередні оцінки". На підставі чого вони визначені? Якщо у вас є докази за результатами розслідувань, - оприлюдніть їх, передавайте справи до суду. Якщо ні - не займайтесь піаром та дезінформацією. Не дискредитуйте правоохоронний орган і не дозволяйте використовувати його в політичних чи в особистих інтересах", - підкреслив Кличко.

Він підкреслив, що столична влада продовжує забезпечувати життєдіяльність міста, працюючи в умовах тиску і численних обшуків.

"Ми самі передали сотні матеріалів щодо порушень, які виявили під час внутрішніх аудитів і перевірок. Де результати розслідувань по цих справах? Скількох чиновників притягнули до відповідальності? Звинувачення, які лунають останнім часом, і які не мають доказів у судах, - ніщо інше, як продовження тиску на столичну владу, втручання в її діяльність та знищення її репутації. Правоохоронні органи зобов’язані діяти за законом і в межах своїх повноважень, а не за вказівками згори і виключно заради чергового медійного ефекту", - підсумував лідер "УДАРу".

Як повідомлялось, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не причетний до призначення нового заступника глави КМДА. Така ініціатива була висунута на основі професійних якостей Андрія Крищенка.

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Віталий Кличко ДБР
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