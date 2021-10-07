Кличко закликав ДБР припинити дезінформацію і не дискредитувати правоохоронний орган

"Останнім виступом на публіку здивувало ДБР. Якщо ДБР - неупереджений правоохоронний орган, то дивним виглядає чергове намагання через пресу розповсюджувати свої припущення і звинувачення на адресу столичної влади. І це з формулюваннями «за попередніми оцінками, може завдавати збитків». Ви говорите про якісь збитки на 10 мільярдів? Має бути доказова база, вироки суду, які набрали законної сили. А не припущення і "попередні оцінки". На підставі чого вони визначені? Якщо у вас є докази за результатами розслідувань, - оприлюдніть їх, передавайте справи до суду. Якщо ні - не займайтесь піаром та дезінформацією. Не дискредитуйте правоохоронний орган і не дозволяйте використовувати його в політичних чи в особистих інтересах", - підкреслив Кличко.

Він підкреслив, що столична влада продовжує забезпечувати життєдіяльність міста, працюючи в умовах тиску і численних обшуків.

"Ми самі передали сотні матеріалів щодо порушень, які виявили під час внутрішніх аудитів і перевірок. Де результати розслідувань по цих справах? Скількох чиновників притягнули до відповідальності? Звинувачення, які лунають останнім часом, і які не мають доказів у судах, - ніщо інше, як продовження тиску на столичну владу, втручання в її діяльність та знищення її репутації. Правоохоронні органи зобов’язані діяти за законом і в межах своїх повноважень, а не за вказівками згори і виключно заради чергового медійного ефекту", - підсумував лідер "УДАРу".