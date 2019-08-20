Кличко привлек меценатов к строительству лестницы от Андреевской церкви

Новую лестницу от Андреевской церкви до Аллеи художников на Владимирской горке город строит за средства меценатов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и опубликовал видео работ на новом объекте, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

"Сегодня утром наведался на Владимирскую горку, осмотрел как идет строительство новой лестны от Андреевской церкви до Аллеи художников и парка "Владимирская горка". Это будет еще один очень красивый объект на нашем большом туристическом маршруте в историческом центре Киева.

Создает новую привлекательную локацию город в сотрудничестве и при поддержке меценатов. Я благодарен неравнодушным бизнесменам, которые любят Киев и приобщаются к воплощению изменений в нем!", - отметил в видео Кличко.

По его словам, средства на строительство нового туристического объекта предоставила компания Dragon Capital. Виталий Кличко поблагодарил генерального директора компании за такую поддержку города.

"Я очень рад инвестировать в Киев. Это прекрасный город. Я здесь живу уже больше 20 лет, хотя родился в Чехии. Киев очень быстро развивается. И я считаю, что скоро это будет один из самых красивых городов Европы", - сказал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.