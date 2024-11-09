Кличко привіз захисникам на Донбас допомогу від столичної громади

"Відвідав наших захисників на Донбасі, де сьогодні дуже гаряче. Відвіз і передав від громади Києва майже 700 дронів різних типів - і FPV, і Mavic. Заїхав та поспілкувався з військовими чотирьох бригад. Зокрема, 28 окремій механізованій бригаді передав 300 нічних FPV-дронів. Загалом Київ виділив бригаді кошти на 1000 таких дронів. І бійці їх отримають", - написав Кличко.

5 окремій штурмовій бригаді Кличко відвіз 283 Mavic - денних і нічних, а також ударний дрон Vampire. 56 окрема мотопіхотна бригада отримала від киян 50 Mavic 3E. А тактичній групі «Ворон» Нацгвардії України Кличко передав від громади столиці 50 дронів Mavic 3Е та 10 Mavic 3T (нічних).

Також мер Києва вручив бійцям нагороди від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава".

"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам. Усе це оснащення придбане за кошти бюджету міста. І ми шукаємо всі можливості - як бюджетні, так і залучаємо благодійну допомогу, за яку теж купуємо та відправляємо оснащення бійцям. Разом допомагаємо нашим захисникам", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що цього року Київ виділив на допомогу військовим більше, ніж за весь минулий рік - 8,5 млрд грн (у 2023-му - 7,5 млрд).

Зокрема, у 2024 році на фронт вирушили понад 12 000 різних БпЛА, придбані за кошти громади Києва, і ще понад 2500 дронів - в якості благодійної допомоги.