Кличко привіз від столичної громади дрони бійцям 8 бригад на передовій

"Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно, третій рік поспіль, зустрів з бійцями на фронті. Цього разу відвідав 8 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Відвіз понад тисячу дронів різних типів, за якими звернулися бійці. Поспілкувався, підтримав захисників", - повідомив Кличко.

Зокрема, мер передав від громади Києва бійцям 42 та 28 ОМБр - по 300 FPV-дронів, 63 та 100 ОМБр - по 50 Mavic 3Т.

Крім того, батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Кличко привіз 24 БпЛА "Matrice" та акумулятори до них, 3 ОШБр - 90 нічних дронів Mavic 3Т, 5 Київській ОШБр - 240 нічних та денних "Мавіків" і 2 бомбери "Пегас", а тактичній групі "Ворон" НГУ - 10 Mavic і 2 системи РЕБ.

"Підтримуємо наших захисників, які героїчно бʼються в надскладних умовах. Втомлені, без сну, в багнюці, під постійним вогнем ворога. В новорічну ніч вони згадували своїх рідних, свої домівки. Загадували бажання якнайскорішої Перемоги та повернення додому", - поділився Кличко.

Раніше Кличко повідомляв, що у 2024 році Київ виділив на допомогу Силам оборони майже 10 мільярдів гривень з бюджету міста. Це найбільше серед усіх регіонів.

На ці кошти для захисників придбано 14 тисяч дронів різних типів, понад 100 автівок та спорядження.