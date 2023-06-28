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Кличко привітав українців з Днем Конституції: важливе свято для державності країни

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Конституції і висловив упевненість, що волелюбні українці відстоять своє право жити у вільній і демократичній країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"День Конституції - важливе свято для державності країни. І сьогодні українці розуміють це, як ніколи. Бо сьогодні ми боремось за право на існування, за право жити у незалежній та демократичній державі. А Росія, вдершись в Україну, так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці і як вони готові і можуть битися за свою свободу і свої права", - заявив Кличко.

Він нагадав, що перша українська Конституція була видана ще в 1710 році. Саме в той рік, коли росіяпочинала чергову війну.

"Верховенство закону, прав та свобод кожного громадянина - те, що зневажають російські вбивці. Але ідея, побудована на насиллі, агресії та ненависті, завжди терпить поразку. Україна вистоїть і переможе! І буде вільною, сильною та успішною демократичною державою", - наголосив Віталій Кличко.

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Віталий КличкоКонституция