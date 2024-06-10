Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко привітав з перемогою на виборах до Європарламенту Європейську народну партію (ЄНП), частиною якої є партія "УДАР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Найщиріші привітання від мене та від партії «УДАР» друзям та колегам з ЄНП з нагоди їхньої переконливої перемоги на виборах до Європейського парламенту. Ми переконані, що ЄНП продовжить відігравати провідну роль в реалізації європейського проекту, просуванні демократичних цінностей. Та в допомозі ЄС Україні в боротьбі проти російської агресії", - заявив Віталій Кличко. Лідер УДАРу побажав ЄНП нових успіхів на благо Європи та всіх її громадян.