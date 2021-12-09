Кличко о принятом бюджете Киева на 2022 год: "сбалансированный и социально направленный"

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что основные расходы из бюджета пойдут на социально-культурную сферу.

"Основной финансовый документ столицы - сбалансированный и социально направленный. Чтобы Киев развивался и воплощал изменения, поддерживал требующие особого внимания сферы. И становился привлекательной европейской столицей. Основные расходы бюджета столицы на 2022 год, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу. Их совокупная доля в структуре общего фонда составит более 50%», ", - сказал Виталий Кличко.

Директор Департамента финансов Владимир Репик отметил, что доходная часть бюджета составит 69 миллиардов гривен.

"В бюджет города Киева планируется получить доходы в сумме 69 миллиардов гривен, в том числе субвенции и дотация из государственного бюджета 8,9 миллиарда гривен. Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из государственного бюджета) запланированы в сумме 62,5 миллиарда гривен, что на 2,3 миллиарда гривен больше плановых показателей 2021 года. Доходы специального фонда - 6,5 миллиарда гривен, что на 0,3 млн грн больше плановых показателей 2021 года", - рассказал Владимир Репик.

Согласно документу, расходы составляют 67 миллиардов гривен. В том числе расходы общего фонда составляют 49,038 миллиарда гривен и расходы специального фонда - 18,04 миллиарда гривен.

"Беспрецедентную цифру закладываем на следующий год на развитие образования в столице - 26,4 миллиарда гривен, это более 39% расходов бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь планируем направить 12,9 миллиарда гривен. Отрасль ЖКХ, социальная защита и здравоохранение будут финансироваться в 2022 году примерно на одинаковом уровне - более 8% расходов столичного бюджета. В частности, в отрасли ЖКХ запланированы расходы на Комплексную целевую программу по повышению энергоэффективности и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы и Комплексную целевую программу экологического благополучия города Киева", - резюмировал Репик.