Кличко примет участие в круглом столе по развитию агломераций

Мэр Киева Виталий Кличко 21 марта примет участие в круглом столе "Большой Париж - Большой Киев" по развитию агломераций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра Киева.

Мероприятие состоится в рамках официального визита делегации Метрополии Большого Парижа в Киев с целью обмена опытом развития больших и малых европейских городов, создания привлекательных условий жизни и инновационного совершенствования городской среды в долгосрочной перспективе.

Визит французской делегации состоится по приглашению мэра Киева Виталия Кличко и при содействии Альянса по инвестиционному сопровождению (AIS).

В мероприятии также примут участие представители КГГА, Киевсовета, Минрегиона и других государственных учреждений и организаций. Планируется подписание Коммюнике между Киевсоветом, Ассоциацией малых городов Украины и Метрополией Большого Парижа относительно сотрудничества в сфере развития агломераций.