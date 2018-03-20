Кличко візьме участь в круглому столі щодо розвитку агломерацій

Мер Києва Віталій Кличко 21 березня візьме участь в круглому столі "Великий Париж - Великий Київ" щодо розвитку агломерацій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби мера Києва.

Захід відбудеться в рамках офіційного візиту делегації Метрополії Великого Парижу до Києва з метою обміну досвідом розвитку великих та малих європейських міст, створення привабливих умов життя та інноваційного вдосконалення міського середовища у довгостроковій перспективі.

Візит французької делегації відбудеться на запрошення мера Києва Віталія Кличка та за сприяння Альянсу з інвестиційного супроводу (AIS).

В заході також візьмуть участь представники КМДА, Київради, Мінрегіону та інших державних установ і організацій. Планується підписання Комюніке між Київрадою, Асоціацією малих міст України та Метрополією Великого Парижу щодо співпраці у сфері розвитку агломерацій.