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Кличко візьме участь в круглому столі щодо розвитку агломерацій

НовиниПолітика    20.03.2018 - 16:42
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Кличко 21 березня візьме участь в круглому столі "Великий Париж - Великий Київ"

Мер Києва Віталій Кличко 21 березня візьме участь в круглому столі "Великий Париж - Великий Київ" щодо розвитку агломерацій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби мера Києва.

Захід відбудеться в рамках офіційного візиту делегації Метрополії Великого Парижу до Києва з метою обміну досвідом розвитку великих та малих європейських міст, створення привабливих умов життя та інноваційного вдосконалення міського середовища у довгостроковій перспективі.

Візит французької делегації відбудеться на запрошення мера Києва Віталія Кличка та за сприяння Альянсу з інвестиційного супроводу (AIS).

В заході також візьмуть участь представники КМДА, Київради, Мінрегіону та інших державних установ і організацій. Планується підписання Комюніке між Київрадою, Асоціацією малих міст України та Метрополією Великого Парижу щодо співпраці  у сфері розвитку агломерацій.

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Теги: Віталий Кличко, Київ
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