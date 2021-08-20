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Кличко пригласили на заседание СНБО

Автор: Валерия Полищук

Мэр Киеве Виталий Кличко получил приглашение на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится сегодня, 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кличко в Telegram.

"Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала", - написал он.

Кличко сообщил, что не сможет присутствовать на заседании, поскольку находится в рабочей поездке.

"К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область", - добавил мэр Киева.

Напомним, президент Владимир Зеленский на 20 августа созвал очередное заседание СНБО.

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Виталий КличкоСНБО