Кличко презентував міську програму "Підтримка захисників та захисниць України"

"Зустрівся з ветеранами російсько-української війни та військовослужбовцями, які сьогодні боронять нашу державу. Презентували міську цільову програму «Підтримка киян-захисників та захисниць України", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що цього року Київрада вже спрямувала 5 млрд грн на програму "Захисник Києва". Він також розповів про основні напрямки підтримки військових, ветеранів та членів їхніх сімей.

"Київ, зокрема, підтримує мобілізованих киян-захисників - вони отримують тепер одноразову допомогу 50 тисяч грн. Минулого року запровадили виплати пораненим - 45 тисяч грн. Столиця піклується про ветеранів, зокрема з інвалідністю. Про родини загиблих, зниклих безвісти, тих, хто перебуває в полоні - вони отримують щорічну та щомісячну допомогу", - повідомив Віталій Кличко.

За словами Кличка, щороку тисячі військових отримують допомогу в Медичному центрі реабілітації Києва. А цього року місто буде співфінансувати протезування - до 1,5 млн грн на людину.

Також у столиці діє компенсація за купівлю авто для ветеранів з інвалідністю (понад 500 тисяч грн). А невдовзі можна буде отримати компенсацію і за переобладнання авто – до 100 тисяч грн.

"Нещодавно Київ запровадив безоплатне паркування для військових через застосунок "Київ Цифровий". Надаємо й матеріальну допомогу на оплату навчання ветеранам, підтримуємо адаптивні види спорту, розбудовуємо систему психологічної реабілітації. І це тільки частина з того, що Київ робить для наших Героїв та їх родин. Попри всі складнощі ми не скорочуємо допомогу, а навпаки, збільшуємо її", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив зі свого бюджету майже 10 мільярдів гривень на допомогу захисникам. Це найбільша сума серед регіонів України.