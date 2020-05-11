Кличко предупредил о возможности усиления карантина в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности усиления карантина в столице. Об этом он написал в своем Telegram.

Он подчеркнул, что усиление может произойти в случае роста динамики заболевания.

"Ситуация на самом деле непростая. Особенно - накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания так будет расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - подчеркнул градоначальник.

Напомним, коронавирусом в Киеве за сутки заразились 66 человек, среди которых 6 медиков. По состоянию на сейчас в Киеве уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантинных ограничений. Ослабление будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.

Отметим, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.