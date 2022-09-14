Кличко предложил помощь области в восстановлении после российских войск

Общины Киевской агломерации, которые больше всего пострадали от зверств российской армии, получат от Киева средства на восстановление и помощь жителям. Мэр Киева Виталий Кличко сегодня подписал договоры о предоставлении финансовой помощи от столицы с главами соответствующих общин.

"Мы благодарны всем общинам, которые помогли Киеву выстоять перед российскими захватчиками. Именно поэтому я предложил помощь городам и поселкам, у которых нет сегодня средств для восстановления жилья и инфраструктуры для их жителей. Потому что важны не разговоры или обещания, а конкретные дела", - заявил Кличко.

Речь идет о помощи, в частности, Барышевской, Бышевской, Бучанской, Макаровской, Немешаевской и Бородянской общинам.

"Киев помогает всем, кому остро необходима помощь. Ирпеню, например, мы обеспечили водоснабжение из столицы. Запускаем совместные пассажирские перевозки с пригородами Киева. Находим решение по другим вопросам. Сегодня подписали договоры о предоставлении средств на восстановление общинам, у которых их нет. Это, в частности, позволит им и подготовиться к зиме", - подчеркнул Кличко.