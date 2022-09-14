Кличко запропонував допомогу області у відбудові після російських військ

Громади Київської агломерації, які найбільше постраждали від звірств російської армії, отримають від Києва кошти на відбудову та допомогу мешканцям. Мер Києва Віталій Кличко сьогодні підписав договори про надання фінансової допомоги від столиці з головами відповідних громад.

"Ми вдячні всім громадам, які допомогли Києву вистояти перед російськими загарбниками. Саме тому я запропонував допомогу містам та селищам, у яких немає сьогодні коштів для відбудови житла та інфраструктури для їх мешканців. Бо важливі не розмови чи обіцянки, а конкретні справи", - заявив Кличко.

Йдеться про допомогу, зокрема, Баришівській, Бишівській, Бучанській, Макарівській, Немішаївській та Бородянській громадам.

"Київ допомагає всім, кому гостро необхідна допомога. Ірпеню, наприклад, ми забезпечили водопостачання зі столиці. Запускаємо спільні пасажирські перевезення з передмістями Києва. Знаходимо рішення щодо інших питань. Сьогодні підписали договори про надання коштів на відбудову громадам, у яких їх немає. Це, зокрема, дозволить їм і підготуватись до зими", - підкреслив Кличко.