Кличко: на правлении АГУ обсудили подготовку терробороны на местах

"Мы должны делать все, чтобы подготовить систему территориальной обороны на местах. Поскольку должны рассматривать разные варианты развития событий и быть готовыми к разным сценариям, в частности, и к худшему. Мы должны отработать и алгоритм, как действовать при отключении мобильной связи и интернета. Также должен быть обеспечен необходимый запас топлива для бесперебойной работы в автономном режиме для генераторов, коммунальной техники, скорых", - обратился Виталий Кличко к мэрам городов.

Все украинцы надеются на разрешение ситуации дипломатическими и политическими средствами. Но каждый должен работать над тем, чтобы наши города были готовы реагировать при самом плохом сценарии, подчеркнул Кличко. Он отметил, что полезно было бы получить консультации по эффективному алгоритму действий во время чрезвычайных ситуаций от американских партнеров Украины.

"Нам интересно получить информацию о том, что вам нужно. Мы сосредоточены на том, как вам помочь, и проработаем информацию, которую я здесь услышала. Мы тут - в Украине. И мы вам поможем", - обратилась к мэрам украинских городов дипломат из политического отдела Посольства США Елена Кравцив.

Кличко также проинформировал коллег о том, как готовится к ситуации возможной чрезвычайной ситуации Киев. В частности, в столице создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, который включает более 500 убежищ и 4,5 тыс. сооружений двойного назначения вместимостью более 2 млн человек. Информация об адресах размещена на официальных сайтах районных администраций Киева и на карте на сайте КГГА.

Ведется активная работа по созданию системы территориальной обороны Киева. По словам Кличко, уже разработана система управления терробороной Киева, отрабатываются вопросы организации управления городом в условиях отсутствия мобильной связи и интернета, налажено взаимодействие с Командованием Сил территориальной обороны ВСУ и другими составляющими сил обороны и безопасности. Ежемесячно 112-я бригада терробороны проводит практические занятия с боевой стрельбой - "Единые стрелковые дни". Почти каждую субботу резервисты терробороны собираются на занятия на добровольной основе.