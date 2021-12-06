Кличко поздравил украинских воинов с Днем ВСУ

"Сегодня вооруженным силам Украины исполняется 30 лет. Последние семь лет стали испытанием для нашей армии, противостоящей русскому агрессору. Но эти вызовы закалили наших воинов. Побудили Украину создать современное войско, профессиональное и сильное. Каждый день мы благодарим украинских защитников за мир в наших городах и селах. Мы поддерживаем наших воинов и считаем их настоящими героями! Но чтим память тех, кто положил жизнь за территориальную целостность и независимость Украины. Слава нашим героям!" - подчеркнул Виталий Кличко.