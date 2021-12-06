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Кличко поздравил украинских воинов с Днем ВСУ

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 19:28
Кличко поздравил украинских воинов с Днем ВСУ Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Вооруженные силы Украины с 30-летием основания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Сегодня вооруженным силам Украины исполняется 30 лет. Последние семь лет стали испытанием для нашей армии, противостоящей русскому агрессору. Но эти вызовы закалили наших воинов. Побудили Украину создать современное войско, профессиональное и сильное. Каждый день мы благодарим украинских защитников за мир в наших городах и селах. Мы поддерживаем наших воинов и считаем их настоящими героями! Но чтим память тех, кто положил жизнь за территориальную целостность и независимость Украины. Слава нашим героям!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось, ранее Кличко вручил ключи от автомобилей ветеранам российско-украинской войны и наградил благодарностями представителей общественных организаций, которые заботятся о потребностях людей с инвалидностью.

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Виталий Кличко
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