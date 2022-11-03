Кличко повідомив, що киян обігріватимуть тепловими гарматами

"Якщо тепла не буде, ми повинні обігріти кожного киянина. Ми зараз підготували більше тисячі теплопунктів, які можуть знаходитись у місті Києві. Працюємо зараз над збільшенням теплопунктів. Уже закуплено велику кількість електрогенераторів, зроблені запаси палива, їжі. Зараз ми ще додатково веземо до Києва теплові гармати. Готуємося. Сподіваємося, цього не відбудеться, але тим не менше ми повинні бути готовими", - заявив Кличко.

Він також повідомив, де планується розміщувати теплопункти.

"Переважною більшістю можуть використовуватися дитячі садки та школи, де вже пройшла тепло санація, тепломодернізація, де люди можуть деякий час отримувати і тепло, і напої, і допомогу, якщо потрібно", - підкреслив Кличко.

Тепловими гарматами називають пересувні обігрівачі, які створюють потужний потік гарячого повітря за допомогою нагрівального елемента та вентилятора. Потужні теплові гармати використовують для обігріву великих приміщень та напіввідкритих просторів.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко в інтерв’ю швейцарському виданню "20 Minuten" заявив, що, влаштовуючи енергетичний терор, росія намагається залякати українців та посіяти хаос у місті, але лише посилює наш гнів.