Кличко: попытка навязать киевлянам главу КГГА сверху - это узурпация власти

Разделение полномочий председателя Киевской городской государственной администрации и мэра столицы - это узурпация власти и попытки навязать в руководство города человека сверху, которого не поддерживают киевляне. Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Узурпировать власть – это большое искушение, и для меня то, что сейчас творится, очень напоминает авторитаризм. Община формирует бюджет, община воспринимает вызовы, она имеет землю и имущество, и она выбирает менеджера, который должен этим распоряжаться и отчитываться перед ней. А если это не нужно, то давайте пост мэра отменим вообще и будем назначать человека сверху, который будет управлять так, как нравится президенту", – заявил мэр столицы.

Он также подчеркнул, что попытки лишить мэра реальных полномочий прежде всего противоречат Европейской хартии и могут вообще разрушить всю систему местного самоуправления.

"Разделение полномочий – это не вопрос Кличко, это вопрос вообще самоуправления. Даже западные эксперты дали свою оценку этому решению. Вчера мы встречались с представителями Европы и как раз так совпало, что они представили свой отчет о состоянии законодательства по созданию киевской агломерации. Это отчет нейтральной, третьей стороны и в нем говорится, что влияние президента и правительства на местное самоуправление прямо противоречит Европейской хартии", – отметил киевский городской голова.

По его словам, именно такую схему пытался применить и бывший президент Виктор Янукович, и тогда Киев вообще не имел своего мэра более трех лет, что существенно и негативно повлияло на состояние дел в городе.

"Ни в одном европейском городе нет такого, чтобы община избрала мэра, а он не имеет никаких реальных полномочий, чтобы реализовать ожидания жителей города. Нам нужно, чтобы самоуправление существовало, и община должна была влиять на события, которые происходят в городе. Такое большое искушение было и у Януковича. В 2010 году у него не было человека, которого бы поддержали киевляне, поэтому он отстранил Черновецкого и поставил Попова, и город вообще без мэра около трех лет. Чем все закончилось – мы помним", – подытожил Кличко.