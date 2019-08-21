Кличко пообещал повысить зарплаты педагогам дошкольных и внешкольных учреждений

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Зарплаты будут повышены с 1 сентября

Заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учреждений образования Киева будет повышена с 1 сентября. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра Киева.

В Киеве решили повысить с 1 сентября зарплаты педагогическим работникам детско-юношеских спортивных школ, хотя такое повышение запланированное правительством с 1 января следующего года, отметили у Кличко.

"Мы должны сделать все, чтобы педагоги не думали о том, как выжить. Они должны воспитывать и учить детей. Потому что именно дети наше будущее. Мы очень много вкладываем в приобретение нового оборудования для школ и детских садов города. Строим новые учебные заведения. За последние 4 года в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают современным требованиям образования европейского уровня", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в течение нескольких лет в столице завершили реконструкцию и строительство 50 процентов долгостроев, которые стояли заброшенными более 20 лет. Сфера образования, подчеркнул мэр, является приоритетной для столицы. В этом году на нее в бюджете города предусмотрели почти 18 миллиардов гривен.

"Несмотря на наши достижения, перед нам еще много вызовов. Большинство образовательных учреждений столицы, работающих более 50 лет, за это время ни разу не видели ремонтов. Сложно представить, например, квартиру, в которой живут без ремонта 50 лет! В 2019 году на подготовку к новому учебному году из городского бюджета образование получило 2,5 млрд грн. За эти средства учебные заведения ремонтируют крыши, фасады, входные группы, осуществляют термомодернизацию зданий, реконструкцию спортивных и актовых залов, меняют окна, делают капитальные ремонты классов, коридоров, ремонтируют пищеблоки и покупают новое оборудование. А также - обустраивают учреждения образования, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью", - отметил Кличко.

По его словам, для эффективного распределения средств на ремонты учреждений образования была разработана "Карта потребностей". Она определяет приоритетные виды работ в учреждениях и позволит рационально и прозрачно направлять деньги туда, где они необходимы в первую очередь.

"Это позволит нам не только оперативно отслеживать проблемные моменты, но и развивать все учреждения образования столицы. Потому что условия для обучения в Киеве должны быть одинакового уровня во всех районах города", - подчеркнул мэр Киева.