Кличко: полный локдаун считают целесообразным израильские и европейские специалисты

"Израиль, как вы знаете, сначала суровыми мерами - тотальным локдауном, а затем массовой вакцинацией населения, преодолел сложную ситуацию с распространением вируса. Примерно о том же говорят и специалисты немецкого института Коха, с которыми я общаюсь, и украинские известные специалисты. Я надеюсь, что те, кто сегодня принимают решения, осознают всю ответственность за действия, от которых сегодня зависит здоровье и жизнь украинцев", - подчеркнул он.

Кроме того, во время брифинга врач медицинского центра "Рамат Авив" в Тель-Авиве Борис Бриль тоже заверил, что пандемию в Израиле побороли благодаря ограничениям передвижения и контактов.

"Строгими ограничениями перемещения людей между городами, передвижения в пределах одного километра с жесткими штрафами и блокпостами удалось обуздать пандемию. Если мы говорим о сокращении передачи вируса, требуется сокращение контактов. А сокращение контактов - только с помощью локдауна. Это если мы говорим про доказательную медицину, а не о разговорах на кухне или на улице", - заявил Борис Бриль.

Израильский медик отметил, что нет смысла вводить локдаун в отдельных регионах, не ограничивая передвижение граждан по стране.

"И если сделать это только в своем дворе, а с другого двора будет кто-то приходить, или из другого города, будет так же заражать людей. Ограничение перемещений между регионами естественно оправдано, потому что это один из способов предотвратить передачу вируса. Сокращение контактов по всем эпидемиологическим нормам сокращает передачу вируса и спасает как можно больше жизней", - подытожил медик.