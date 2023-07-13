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Кличко показав, як змінилось після ремонту відділення екстреної медичної допомоги на Оболоні

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Четвер 13 липня 2023 11:32
Кличко показав, як змінилось після ремонту відділення екстреної медичної допомоги на Оболоні Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

У відділенні екстреної медичної допомоги №18 в Оболонському районі виконали капітальний ремонт – провели зовнішні роботи, обладнали для відвідування маломобільними групами, замінили комунікації, встановили устаткування, облаштували укриття і кімнати відпочинку та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталій Кличка.

"Перевірив, як виконали капремонт у відділенні екстреної медичної допомоги №18 в Оболонському районі. У будівлі оновили фасад. Зовнішнє оформлення відповідає єдиному стилю, обраному для всіх відділень "Центру екстреної медичної допомоги". Облаштували приміщення пандусами для маломобільних груп та людей з інвалідністю. Замінили внутрішні системи водо-, електро- та теплопостачання, встановили вентиляційне обладнання. Замінили обладнання в теплопунктах. Встановили охоронно-пожежну сигналізацію, систему оповіщення, відеонагляду, мережу інтернет", - зазначив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що відділення швидкої допомоги обладнано генератором резервного живлення. Приміщення, де зберігаються медикаменти, оснащене сучасною системою охорони. У підвальному приміщенні є додаткова диспетчерська та можливе укриття для співробітників на випадок тривог. Крім того, облаштували для медиків кімнати відпочинку та роздягальні.

Відділення екстреної медичної допомоги №18 в Оболонському районі обслуговує масиви Мінський, Куренівка, Пріорка, а також надає екстрену меддопомогу мешканцям прилеглих Подільського та Шевченківського районів.

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Оболонь Віталий Кличко
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