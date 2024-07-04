Кличко показав, як працює київська програма енергоенезалежності у багатоповерхівках

Багатоповерховий житловий будинок, обладнаний дублюючими джерелами електроенергії, може забезпечувати себе теплом до 48 годин, а з підключеними ліфтами – до 12 годин. Київ компенсує таким будинкам 75% вартості дублюючих джерел електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Мешканці житлового будинку на вулиці Великій Васильківській, ОСББ "Художник", спільно з містом, здійснили комплекс енергоефективних заходів. Серед яких, зокрема, встановили сонячні панелі та інвертори. Вони є дублюючим джерелом електроенергії. Зокрема, для будинкового обладнання, в ситуаціях можливого вимкнення електроенергії", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, від батарей автономно може повністю працювати індивідуальний теплопункт (до 48 годин). А якщо з освітленням місць загального користування і зовнішнім освітленням - на батареях це все може працювати добу. Якщо ж і з підключеними ліфтами, то 12 годин

Він зазначив, що вже понад тисячу столичних житлових багатоповерхівок встановили альтернативні джерела електроенергії,які забезпечують їм автономність.

"Зараз особлива увага - до Програми з часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. За цим механізмом місто компенсує 75% вартості придбаного генератора або іншого обладнання. На початок цього року в будинках ОСББ і ЖБК встановили понад 670 одиниць різного обладнання. А загалом, з іншими будинками, - понад 1 тисячу. Сума відшкодування від міста склала близько 18,6 млн грн", - наголосив Віталій Кличко.

Як відомо, Київрада 4 липня проголосувала за ініціативу Віталія Кличка щодо збільшення майже в чотири рази компенсації мешканцям багатоповерхівок за придбання генераторів. Сума відшкодування містом тепер становить до 300 тисяч грн за одиницю обладнання.