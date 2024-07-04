Кличко показал, как работает киевская программа энергонезависимости в многоэтажках

Многоэтажный жилой дом, оборудованный дублирующими источниками электроэнергии, может обеспечивать себя теплом до 48 часов, а с подключенными лифтами – до 12 часов. Киев компенсирует таким домам 75% стоимости дублирующих источников электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Жители жилого дома на улице Большой Васильковской, ОСМД "Художник", совместно с городом, осуществили комплекс энергоэффективных мероприятий. Среди которых, в частности, установили солнечные панели и инверторы. Они являются дублирующим источником электроэнергии. В частности, для домового оборудования, в ситуациях возможного отключения электроэнергии", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, от батарей автономно может полностью работать индивидуальный теплопункт (до 48 часов). А если с освещением мест общего пользования и наружным освещением – на батареях это все может работать сутки. Если же и с подключенными лифтами, то 12 часов

Он отметил, что уже более тысячи столичных жилых многоэтажек установили альтернативные источники электроэнергии, обеспечивающие им автономность.

"Сейчас особое внимание - к Программе по частичному возмещению стоимости независимых источников энергии. По этому механизму город компенсирует 75% стоимости приобретенного генератора или другого оборудования. К началу этого года в домах ОСМД и ЖСК установили более 670 единиц различного оборудования. В целом с другими домами, - более 1 тысячи. Сумма возмещения от города составила около 18,6 млн грн", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как известно, Киевсовет 4 июля проголосовал за инициативу Виталия Кличко по увеличению почти в четыре раза компенсации жильцам многоэтажек за приобретение генераторов. Сумма возмещения по городу теперь составляет до 300 тысяч грн за единицу оборудования.