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Кличко показал видео заключительного этапа строительства моста над Владимирским спуском

Новости » Общество    24.04.2019 - 17:17
Кличко показал видео заключительного этапа строительства моста над Владимирским спуском
Фото: Виталий Кличко (из открытых источников)

Пешеходный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов

Мэр Киева Виталий Кличко показал финальную стадию строительства пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки дружбы народов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Кличко в Facebook.

Столичный глава опубликовал в Facebook видеозапись установки последнего пролета конструкции.

 
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Друзі! Виявляється, у мостобудівельників теж є традиція з розбиванням пляшки-;). Це роблять, коли встановлюють останній прогін і міст «замикається».

Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 24 квітня 2019 р.


"Оказывается, у строителей мостов тоже есть традиция с разбиванием бутылки. Это делают, когда устанавливают последний прогон и мост "замыкается", - подписал ролик Кличко.

Отметим, на видео попали кадры финальной стадии строительства. Рабочие успели не только установить последний пролет моста, но и традиционно разбить бутылку игристого.

Идее создания этого моста уже около ста лет, но активные работы начались совсем недавно. Согласно проекту, пешеходный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Длина моста составит 210 метров, а перекрытие смотровых площадок будет выполнено из стекла. Также планируется обустройство велодорожки.

За ходом строительства Виталий Кличко следит лично и оперативно информирует киевлян о состоянии нового моста. Кстати, мэр контролирует также выполнение работ на Шулявском путепроводе и Подольско-Воскресенском мосту.

Напомним, в 2019 году мэрия Киева представит обновленными Пейзажную аллею и Аллею художников. Большой туристический маршрут по столице будет идти к новому пешеходному мосту, открытие которого запланировано на День Киева.

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