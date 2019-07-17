Кличко показал видео реконструкции легкоатлетического манежа на Березняках

Фото: реконструкция манежа (пресс-служба мэра)

Незабором состоится открытие

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео реконструкции легкоатлетического манежа Киевской городской школы высшего спортивного мастерства на проспекте Павла Тычины, 18 на Березняках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

"Друзья! Кроме обновленного стадиона "Русановец”, вскоре откроем после реконструкции и легкоатлетический манеж на Березняках. Этому спортивному заведению 40 лет, и оно уже не отвечало современным требованиям. Поэтому к старому помещению, в котором осуществили термомодернизацию и полностью заменили инженерное оборудование, пристроили два одноэтажных и одно двухэтажное здание. В них будут размещены и зал с трибунами на 290 мест, и тренировочные залы, в частности, с беговыми дорожками. А также - залы для бокса, настольного тенниса и вольной борьбы, новые раздевалки и душевые", - написал мэр.

Друзья! Кроме обновленного стадиона “Русанівець”, вскоре откроем после реконструкции и легкоатлетический манеж на Березняках. Этом спортивном заведении 40 лет, и он уже не отвечал современным требованиям. Поэтому до старого помещения, в котором осуществили термомодернизацию и полностью заменили инженерное оборудование, пристроили два одноэтажных и одно двухэтажное здание. В них будут и зал с трибунами на 290 мест, и тренировочные залы, в частности, с беговыми дорожками. А также - залы для бокса, настольного тенниса и вольной борьбы, новые раздевалки и душевые. Кстати, на время реконструкции легкоатлетический манеж не закрывали. Спортсмены тренировались. И здесь проводили соревнования. Сегодня идет завершающий этап работ, а также благоустройство территории возле обновленного заведения. Открыть его планируем в середине осени. Это будет современный спортивный об'объект, где будут тренироваться будущие олимпийские чемпионы:). А расширение мощностей легкоатлетического манежа увеличит его посещаемость. Здесь будут заниматься и спортсмены, и активные киевляне. Опубликовано Кличко - мэр Среда, 17 июля 2019 г.

Он подчеркнул, что на время реконструкции легкоатлетический манеж не закрывали. Спортсмены в нем тренировались. Проводили там соревнования.

Сейчас идет завершающий этап работ, а также благоустройство территории возле обновленного заведения. Открыть его планируют в середине осени.

"Это будет современный спортивный об'объект, где будут тренироваться будущие олимпийские чемпионы. А расширение мощностей легкоатлетического манежа увеличит его посещаемость. Здесь будут заниматься и спортсмены, и активные киевляне", - отметил Кличко.