Кличко показав відео реконструкції легкоатлетичного манежу на Березняках

Фото: реконструкція манежу (прес-служба мера)

Незабором відбудеться відкриття

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив відео реконструкції легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності, що на проспекті Павла Тичини, 18 на Березняках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Друзі! Окрім оновленого стадіону "Русанівець”, незабаром відкриємо після реконструкції і легкоатлетичний манеж на Березняках. Цьому спортивному закладу 40 років, і він вже не відповідав сучасним вимогам. Тому до старого приміщення, в якому здійснили термомодернізацію і повністю замінили інженерне обладнання, прибудували дві одноповерхових і одну двоповерхову будівлю. У них будуть розміщені і зал з трибунами на 290 місць, і тренувальні зали, зокрема, з біговими доріжками. А також - зали для боксу, настільного тенісу та вільної боротьби, нові роздягальні та душові", - написав мер.

Друзі! Окрім оновленого стадіону “Русанівець”, незабаром відкриємо після реконструкції і легкоатлетичний манеж на Березняках. Цьому спортивному закладу 40 років, і він вже не відповідав сучасним вимогам. Тому до старого приміщення, в якому здійснили термомодернізацію і повністю замінили інженерне обладнання, прибудували дві одноповерхових і одну двоповерхову будівлю. В них будуть і зал з трибунами на 290 місць, і тренувальні зали, зокрема, з біговими доріжками. А також - зали для боксу, настільного тенісу та вільної боротьби, нові роздягальні та душові. До речі, на час реконструкції легкоатлетичний манеж не закривали. Спортсмени тренувалися. І тут проводили змагання. Сьогодні триває завершальний етап робіт, а також благоустрій території біля оновленого закладу. Відкрити його плануємо в середині осені. Це буде сучасний спортивний об'єкт, де тренуватимуться майбутні олімпійські чемпіони-:). А розширення потужностей легкоатлетичного манежу збільшить його відвідуваність. Тут займатимуться і спортсмени, і активні кияни. Опубліковано Кличко - мер Середа, 17 липня 2019 р.

Він підкреслив, що на час реконструкції легкоатлетичний манеж не закривали. Спортсмени в ньому тренувалися. Проводили там і змагання.

Наразі триває завершальний етап робіт, а також благоустрій території біля оновленого закладу. Відкрити його планують в середині осені.

"Це буде сучасний спортивний об'єкт, де тренуватимуться майбутні олімпійські чемпіони. А розширення потужностей легкоатлетичного манежу збільшить його відвідуваність. Тут займатимуться і спортсмени, і активні кияни", - зазначив Кличко.